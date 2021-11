PATENAUDE, Luce



À St-Lambert, le 31 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Luce Patenaude.Avocate retraitée et docteur en droit, elle fut la première femme à occuper le poste de Protecteur du citoyen du Québec.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marthe Patenaude (feu Clément Cossette), ses neveux et nièces: Louis, Patrice (Lilliane Fiore), Martine, Anik (Barbara Nivose), Érik Cossette, Joanne et Élaine Boily Patenaude, ainsi que ses petites-nièces Béatrice et Clara et de nombreux amis.Une messe commémorative sera célébrée le vendredi 26 novembre à 16h30, à La Prairie, en l'église La Nativité de la Sainte-Vierge, 145 chemin Saint-Jean.Par respect pour ses volontés, sa famille se rassemblera dans l'intimité afin de lui rendre hommage.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.Remerciements à