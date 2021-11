SÉNÉCAL. KATOU, née Lyse Godbout



Après une longue bataille contre la maladie, Katou s'est éteinte le 6 novembre 2021 au Centre Hospitalier de Lanaudière.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Sénécal; ses enfants Nanouk, Marie-Lou et Sasha; ses petits-enfants Anthony, Roxanne et Adam; son arrière-petit-fils Thomas; sa soeur Yolande; son frère Gilles (Sylvie) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le samedi 20 novembre 2021 de 13h à 18h, un hommage sera rendu par la famille à 16h30.