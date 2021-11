LORD, Pierre



Pierre Lord résident de Longueuil nous a quittés le 2 mai dernier. Un homme aimé et aimant qui a donné et partagé le bien tout au long de sa vie. Sa personnalité si attachante et joyeuse nous manque déjà.Sa mémoire restera éternelle à travers sa famille; son épouse Nicole Paquette, ses enfants Francois (Liette Tougas), Marie-Josée (Gérald Fortier), Caroline (Rodney Sweeney), Sophie (Joseph Deblois) et ses petits-enfants Marinick, Myriam, Stéphanie, Kevin, Sarah, Geneviève, Alison et Julien également ses soeurs Denise et Micheline et de nombreux neveux, nièces et amis.Pour lui, c'est le début d'une autre vie, auprès de ceux qu'il aimait et qui l'ont précédé dans la mort. Ils sont ensemble, heureux et veillent sur nous tous.Une cérémonie aura lieu le samedi 20 novembre à 11h30 au cimetière St-Antoine, ch. Chambly à Longueuil.