LEBLANC, Jean-Richard



Natif de Verdun, Jean-Richard Leblanc est décédé entouré de sa famille le 3 novembre 2021. Il a été l'époux d'Hélène Leblanc (née Masson) durant 68 années. Le père de Carole (Yves Lamoureux), François (Danielle Buisson) et Nathalie (Danny Tosques). Le grand-père de Nicola, Philippe, Léa, Guillaume et Antoine.Il était un homme exceptionnel, un mari et un père aimant, dévoué, très présent pour sa famille ainsi que son entourage. On se rappelera de lui pour sa joie de vivre, sa générosité, son éthique de travail, son intégrité. Il était respecté et fut un mentor pour plusieurs qui ont eu la chance de le connaître.La famille recevra vos condoléances le vendredi 26 novembre 2021 de 13h à 17h à la résidence Curé- Poirier.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.Les services funéraires ont été confiés à la: