GRAVEL, Louis



À Montréal, le jeudi 4 novembre 2021 est décédé, à l'âge de 90 ans, Louis Gravel, époux de feu Denise Poirier. Il laisse dans le deuil ses beaux-frères Jean (Nicole) et Raymond; sa belle-soeur Mignonne (Ramon); neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au:le mardi 16 novembre 2021 de 10h à 14h, suivi des funérailles au même endroit, et de là au cimetière le Repos St-François-d'Assise.