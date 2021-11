ADAMS LEBLANC, Kathleen



À Montréal le lundi 25 octobre 2021, est décédée du cancer, Kathleen Leblanc, épouse de feu Raynald Adams, à l'âge de 77 ans.Elle laisse derrière elle son époux Jules Filion, sa fille Lynn, son fils Steve, ses petits-enfants adorés, Elisabeth, Liam, et leur mère Nathalie ainsi que ses beaux-fils Benoit et Richard.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Thérèse (feu Émilien), son frère Alton (Lise) et de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Selon ses dernières volontés, les cendres seront déposées le samedi 27 novembre à 15h au cimetière Le Repos St-François d'Assise, situé au 6893 rue Sherbrooke Est à Montréal.