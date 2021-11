LAFERRIÈRE, Claire



À Montréal, le 8 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Laferrière, veuve de M. Roch Rondeau.Elle laisse dans le deuil sa fille Ginette (Lucien), sa petite-fille Caroline (François), ses deux arrière-petits-fils Félix et Olivier, sa soeur Yvette et autres parents et amis.Elle sera exposée au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682 / www.cfdt.cale lundi 15 novembre de 16h à 21h ainsi que le mardi 16 novembre de 9h à 11h en respectant les règles sanitaires de 50 personnes maximum à la fois à l'intérieur.Les funérailles seront célébrées à 11h en la chapelle du complexe.Pour ceux et celles qui le désirent, la cérémonie sera diffusée en direct sur internet au: