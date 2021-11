SAVARD, Serges



À Saint-Eustache, le 8 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Serges Savard, fils de feu Fernande Laurin et de feu Jacques Savard.Il laisse dans le deuil sa soeur Camylle, ses frères Daniel et Sylvain (Isabelle), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 19 novembre de 19h à 19h30 au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 19h30 en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.