TAYLOR, Muriel



Nous a quittés paisiblement pour aller rejoindre ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil son époux Claude Moses, ses enfants Michel et son conjoint Jacques, Diane, Pierre, Jocelyne et son conjoint Carlos, ainsi que ses petits-enfants, de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 novembre de 13h30 à 14h30, suivi d'une cérémonie à la chapelle du :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9514-279-6540(www.cimetieremontroyal.com)