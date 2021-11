CHAMPAGNE, Roger



À Laval, le 3 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé Roger Champagne, époux de feu Jacqueline Bodson.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Dolorès Brice), Pierre et Sylvain (Lucie Dubé), ses petits-enfants Martin, Éliane (Maxime Clavet), Mathieu (Lolita Bruyat), Charles et ses trois arrière-petits-enfants Alice, Émile et Rio. Il laisse également dans le deuil son frère Jean-Paul (feu Nicole Laflamme), sa belle-soeur Jane Slattery (feu Maurice Champagne) et ses beaux-frères Gilles Duval (feu Claudette Champagne) et Antonin de Repentigny (feu Liliane Bodson) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 19 novembre de 10h à 16h, une célébration suivra au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALFerblantier de métier et fier travailleur manuel, c'était aussi un homme talentueux aux multiples passions et un amant de la nature. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux Amis du Jardin botanique:https://amisjardin.com/fr/appuyez-nous#b2La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Ste-Dorothée pour les bons soins prodigués.