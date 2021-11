5 questions à Arnaud Granata, collaborateur et producteur associé de Dans les médias

En développant le concept de Dans les médias, Arnaud Granata, président du Groupe Infopresse, touchait une corde sensible : jeter un regard critique sur l’univers médiatique. Dans un monde d’images en mouvance où il devient parfois difficile de dégager le vrai du faux, cette émission d’analyse, qui en est à sa cinquième saison, s’avère un service essentiel.

Depuis sa création, en quoi l’émission a-t-elle évolué ?

Le mandat du show est resté le même, mais le monde des médias a été profondément bouleversé avec les médias sociaux, l’ère Trump, la pandémie. Le show a beaucoup évolué dans sa forme. À cet égard, les mesures sanitaires prises pour la covid ont eu du bon. Marie-Louise (Arsenault) mène des entrevues seules avec ses invités. Avant, il y avait plus de monde autour de la table. Ça permet des échanges plus intimistes.

Des politiciens sont venus sur votre plateau. Quand on parle d’entrevue plus intime, Denis Coderre a révélé avoir eu des pensées suicidaires. L’émission est-elle devenue un incontournable pour se faire voir ?

On propose des tête-à-tête sans complaisance, mais ce n’est pas un hot seat. Nous avons un angle précis : analyser l’image et le rapport aux médias. Les politiciens comme les célébrités sont dans le prisme des médias. Je ne sais pas si l’émission est devenue un passage obligé, mais il n’est assurément pas anodin. Les invités sont conscients que des choses vont se dire dans le respect et la bonne humeur. Pour certains, ce sont de très bonnes entrevues. Je pense à Anne-Marie Losique récemment que nous avons vue sous un autre visage.

Depuis la première saison, on sent que vous avez une certaine indépendance. Des invités de tous milieux, toutes allégeances, tous réseaux ont pris part aux discussions.

C’est une de nos belles réussites. C’est important pour nous de garder ça en tête, de maintenir un équilibre entre les invités, les réseaux, les régions aussi. On essaye de faire du 360. Nous sommes très fiers d’avoir réuni Céline Galipeau et Pierre Bruneau sur notre plateau l’année dernière.

À l’ère des fake news, des jeunes qui s’informent sur les réseaux sociaux, crois-tu que vous ayez un impact ?

On est bombardé de toute part. Pour moi qui ai un point de vue axé sur le monde des affaires, du marketing, de la publicité et des médias sociaux, je surveille et analyse tout ce qui se passe du côté de Facebook notamment. Ça change tellement vite que ça demande à être expliqué constamment. Les gens doivent être conscients qu’en consommant sur les plateformes, on ne retrouve pas nécessairement une rigueur journalistique, mais il y a une réalité économique qui y est rattachée. Les jeunes s’informent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les questions de la crédibilité des sources et de la confidentialité des données devraient être enseignées. Je rêve que l’analyse des médias fasse partie du cursus de tout élève.

Sens-tu que vous vous faites vous-mêmes scruter par les médias ?

Comme toute émission qui se spécialise et analyse un milieu, c’est normal que les gens de ce milieu-là nous observent. La démarche est rigoureuse tant pour l’équipe de recherche que pour nos collaborateurs. Nous avons des experts, nous recevons des journalistes qui font les médias pour avoir la meilleure représentation possible. C’est un décryptage sur un monde en profonds changements. Je crois que notre émission est essentielle parce qu’il y a des extrêmes. Pour savoir qui sont les gens derrière le public, et le privé, quelles sont les différences entre un éditorial et un chroniqueur. Nous avons fait récemment un segment sur le métier de photographe des politiciens. Il y a des gens qui pensent à ce qui est dit dans les médias. Des professeurs m’ont dit utiliser notre émission dans leur cours. Comprendre les rouages des médias permet d’être mieux informé.

Dans les médias les mercredis, 21 h, à Télé-Québec