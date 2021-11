GIRARD, Rita



De Ste-Thérèse, le samedi 6 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rita Girard, épouse de feu M. Jean-Côme Brien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Guy), Jacques (Suzanne), André et feu Jocelyne, ses 5 petits-enfants ses 7 arrière- petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 11 décembre de 10h à 12h, 14h à 17h et 19h à 21h. Un hommage lui sera rendu dès 20h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.