CHOQUETTE, Marcel



Paisiblement à Brossard, le 5 novembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Marcel Choquette, résident de Saint-Grégoire, fils de feu Eugène Choquette et de feu Germaine Deschamps.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Daniel), Diane, Manon, Robert, Jean (Guylaine), ses 9 adorables petits-enfants: ses arrière-petits-enfants, son frère Fernand (Francine), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111complexefuneraire.caLe samedi 20 novembre de 9h30 à 12h30, suivi des funérailles à 13h30 à l'église Mont-St-Grégoire (250 Rue St Joseph, Mont-Saint- Grégoire, QC J0J 1K0). L'inhumation suivra au cimetière Mont-Saint- Grégoire.