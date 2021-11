LECLERC, Léon



C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de Léon Leclerc, le 11 novembre 2021, à l'âge de 66 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, Suzanne Stabile Leclerc, ses fils Alain et Martin (Amélie), ses frères et sœurs Normand (Henriette), Monique (Maurice), Lise (Serge), Lucie (Sylvain), Guy (Diane), Michel, feu Pierre (Louise), feu Gilles (feu Francine), feu Jean-Marie (Rose), feu Francine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 novembre 2021 de 13h à 17h à la:J.J. CARDINAL2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca, 514-639-1511