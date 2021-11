LAUZON, Lise



C'est avec tristesse, que nous annonçons le décès de Lise Lauzon, survenu le 28 octobre 2021 à l'âge de 87 ans.Fille de feu Gabrielle Laniel et Édouard Lauzon, elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, Sylvie, Michel, Guylaine, Jocelyn, et Pascale, ainsi que ses cousins et cousines. Tante Lise rejoint ses parents et sa nièce Sophie.La famille vous accueillera pour recevoir les condoléances, le samedi 20 novembre de 10h à 11h, à la Paroisse catholique Sainte-Geneviève, 16075, boul. Gouin O., Sainte-Geneviève, Qc, H9H 1C7. Les funérailles suivront au même endroit dès 11h. Elle sera inhumée au cimetière Sainte-Geneviève, près de l'église.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Société Alzheimer.Arrangements funéraires confiés à: