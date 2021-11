BELLEAU, Lisette

(née Trudeau)



À l'hôpital de St-Jérôme, le 9 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Lisette Trudeau épouse de feu Raymond Belleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Denis Gagnon) et Michel, ses petits-enfants Claudia (Philippe Lapierre), Jennifer (Mario Ladouceur) et Maxime, ses arrière-petits-enfants Eliane, Roxanne, Mikael, Raphael, Laurianne et Amélia. Elle laisse également dans le deuil son frère Michel (feu Monique Marceau) et sa soeur Francine (Lionel Rousseau), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :Le dimanche 14 novembre 2021 de 13h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30. Au lieu de fleurs, des dons à la Société de d'Alzheimer serait appréciés.