ST-ANDRÉ, Réjeanne



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Réjeanne St-André. Épouse de Guy Biron depuis 72 ans.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Alain (Lise), Gérald (Johanne) et Joanne (Jacques); ses petits-enfants Julie, Isabelle, Luc, Marc, Stéphane, Philippe, Maxime et leurs conjoints; ses arrière-petits- enfants Romy, Elliot, Emma, Zack, Amélie, Frédérick et Hugo; ainsi que d'autres parents et amis.Elle s'en est allée rejoindre sa fille feu Christianne.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700 Beaubien E, Montréalle samedi 20 novembre 2021 de 13 heures à 15 : 30 heures. Une cérémonie sera célébrée en la chapelle du complexe à 15 : 30 heures.