CHARRON, Jean-Charles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Charles Charron, survenu le 2 novembre 2021 à Brossard, à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ghislaine, ses enfants Dominique, Yvan et Robert, son petit-fils Charles-Éric, son frère Jacques Charron, M.Afr., ses soeurs Louise et Denise, ainsi que Geneviève et Samuel, respectivement fille et petit-fils de Ghislaine.Le service religieux, en présence des cendres, aura lieu le samedi 20 novembre 2021 à 11h en l'église Saint-Joseph-de-Chambly, 164, rue Martel, Chambly. La famille recevra parents et amis à l'église à compter de 10h, pour retrouvailles et condoléances.Il est possible d'exprimer ses condoléances par un don aux Missionnaires d'Afrique (M.Afr.) aux soins de Jacques Charron, M.Afr., 1640, rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2L 3Z3.Les services funéraires ont été confiés à la