CÔTÉ, Grégoire



À Laval, le 9 novembre 2021, à l'âge de 83 ans est décédé M. Grégoire Côté, époux de Mme Ghislaine Grenier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Francis), Johanne (André), Stéphane (Isabel), Chantal (Philippe), Nathalie (François) et Martin (Mélanie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h suivi de 13h30 à 16h au :FABREVILLE / 450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu au salon, à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur cancer.