TAPP, Annette (née Samuel)



À St-Eustache, le 23 octobre 2021, à l'âge de 92 ans est décédée Annette Samuel, épouse de feu Anicet Tapp. Maman est partie comme elle a vécu, en battante, entourée de tout notre amour et après une vie bien remplie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Donald (Jacqueline), Gervais (Hélène), Christian (Lucie), Denise, Doris (Roger), Denis (Angela) et Fernande (Martin). L'a prédécédée son fils Richard. Elle laisse également dans le deuil 16 petits- enfants et 12 arrière-petits-enfants. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.Ses cendres ont été mises en terre à Gaspé sur le lot familial de St-Maurice-de-l'Échouerie, auprès de papa et de Richard.Merci au personnel de la Résidence St-Eustache et celui des soins palliatifs de l'Hôpital de St-Eustache (3e étage) pour leur grande bonté et la qualité de leurs soins.