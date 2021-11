DUCEPPE, Gilles



À Vaudreuil-Dorion, le 2 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gilles Duceppe, époux de Mme Réjane Hamel. Il est allé rejoindre ses parents M. Roland Duceppe et Mme Marie-Jeanne Lortie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Manon (Stéphane) et Josée (Sylvain), ses petits-enfants, Alexandra, Jessika (Céderic), Nicolas (Olivier), Kim (Philippe), Jimmy, ses arrière-petits-enfants, Maverick et Emma, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Suroît et à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.