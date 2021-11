Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions de nos journalistes d’activités culturelles à faire ce week-end.

Retrouver les Fisher 20 ans plus tard

En 2001, la nouvelle série de HBO Six Feet Under (Six pieds sous terre) allait bouleverser le paysage télévisuel de l’époque. Abordant la mort de front, elle allait se conclure de magistrale façon, au bout de cinq saisons. Il y a quelques semaines, j’ai décidé de regarder à nouveau l’intégralité de la série. J’avais toutefois peur qu’elle ait mal vieilli. Mes craintes se sont rapidement estompées. On s’attache vraiment aux membres de la famille Fisher, qui sont remplis de failles et qui vivent dans une maison funéraire. La série est toujours aussi pertinente, divertissante et profonde. Et que dire de la bouleversante finale qui va probablement continuer de m’habiter pendant des années ! De la très grande télé.

► Où : sur Crave

-Raphaël Gendron-Martin

MEGAMIGS

Avis aux amateurs de jeux vidéo : il vous reste deux jours pour participer à l’édition virtuelle du MEGAMIGS. Voilà l’occasion rêvée pour essayer gratuitement plus d’une quarantaine de jeux vidéo – certains inédits – de la trempe de Far Cry 6, Dead by Daylight, Outlast 2 et autres Star Wars : Squadrons.

Les amateurs pourront également rencontrer virtuellement plusieurs studios et créateurs de contenu, en plus d’en apprendre davantage sur les différents métiers de l’industrie vidéoludique.

► Où : megamigs.com

-Bruno Lapointe

Klezmer et cirque

Pour lancer sa 38e saison, l’ensemble I Musici de Montréal a offert un concert riche et éclaté, le 4 novembre dernier, avec la formation Kleztory et l’artiste de cirque Mathilde K. Richer.

Un concert sous la direction du chef et conseiller artistique Jean-François Rivest, avec des musiques klezmer d’Europe de l’Est. C’est riche, varié, et avec toutes sortes d’ambiances et de sonorités. On retrouve des compositions originales de Kleztory, qui fête ses 20 ans, des musiques traditionnelles et des reprises.

On a même droit à une superbe séance de voltige, durant Ajde Jano, avec Mathilde K. Richer, qui s’envole au-dessus des musiciens.

Ce spectacle est offert en webdiffusion jusqu’au 21 novembre 2021.

► Où : imusici.com

-Yves Leclerc

The Harder They Fall : Le son de la vengeance

Les cowboys de l’Ouest n’étaient pas tous blancs. Dans sa première réalisation au cinéma, le musicien britannique Jeymes Samuel (petit frère de Seal) nous fait découvrir des hors-la-loi noirs qui ont semé la terreur dans l’Amérique de l’après-guerre de Sécession. Si les personnages principaux ont réellement existé, The Harder They Fall se garde bien de reproduire fidèlement les paragraphes des livres d’histoires dans ce western révisionniste qui respecte scrupuleusement les codes sanglants du genre, mais avec musique hip-hop comme paysage sonore.

► Où : sur Netflix

-Cédric Bélanger