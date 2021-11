PELLETIER, Henri



À Montréal, le 6 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Henri Pelletier.Il rejoint son épouse Françoise Daigneault. Il laisse dans le deuil son fils Daniel, sa petite-fille Carolane (Dave Hachey-Daraiche), son arrière petite-fille Ava, ses belles-soeurs Andréa et Gertrude, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 novembre 2021 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.