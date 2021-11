FORTIN (PAQUETTE)

Raymonde



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 10 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Raymonde Paquette, épouse de feu monsieur Roland Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gilles Roy), Daniel (Lucie Brodeur) et André, ses petits-enfants Catherine, Jean-Sébastien (Emmanuelle Houle Lampron), Gabrielle (Alexandre Gagnon) et Alexis (Marylène Moisan), ses arrière-petits-enfants Jacob, Benjamin, Mégane et Adam, son frère Philippe, sa belle-soeur Gertrude Labbé Fortin de Rimouski, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 21 novembre de 13 h à 16 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 / Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre TétreaultL'inhumation aura lieu le lundi 22 novembre à 11 h 30 au cimetière de Saint-Sauveur.Nous tenons à remercier toute l'équipe de la Résidence Montarville ainsi que les équipes de soins de l'hémodialyse et du 5e Nord de l'hôpital Charles-Lemoyne.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.