BERNIER, Denise (née Boisjoly)



BERNIER, Jean-Jacques1931 - 2021C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Denise Bernier (née Boisjoly), survenu le 7 décembre 2020 à l'âge de 86 ans et le décès de monsieur Jean-Jacques Bernier, survenu le 5 juin 2021, à l'âge de 90 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants, Yves (Carole), Raymond (Louisa), Alain (Lyne) et Sylvie (Michel), leurs petits-enfants, Mélanie (Jimmy), Chantale, Marc-Olivier (Élyse), Annie (Didier), Marc-André (Véronique) et Jonathan (Martine), leurs arrière-petits-enfants, Étienne, Léanne, Jasmine, Nathan, Jayden, Tyler, Brady et Ivy, leurs frères et soeurs, leurs beaux-frères et belles-soeurs, leurs neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 20 novembre 2021 de 13h30 à 16h00 à la :En raison des restrictions sanitaires, un maximum de 50 personnes en alternance seront autorisées lors de la période de condoléances au salon.Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h00 en la chapelle de la résidence funéraire.