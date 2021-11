Ciné nostalgie: les 20 ans de «Harry Potter à l’école des sorciers»

Imaginez... cela fait désormais une génération que le premier volume des aventures du jeune sorcier, œuvre de J.K. Rowling, a été porté au grand écran.

Premier titre de la saga romanesque de l’auteure britannique, «Harry Potter à l’école des sorciers» prend l’affiche le 16 novembre 2001 en Amérique du Nord. Réalisé par Chris Columbus, écrit par Steve Kloves et produit par David Heyman, le long métrage a amassé plus de 900 millions $ US et une deuxième sortie en salle pendant la pandémie lui permettra de franchir la barre du 1 milliard de $ US de recettes.

- Avant de trouver un éditeur, le manuscrit de J.K. Rowling a été refusé 12 fois et ce n’est que deux ans après la parution du premier tome que l’auteure a accepté de vendre les droits d’adaptation cinématographique des quatre premiers romans de la saga pour... 1 million $ US. Elle a, par contre, exigé de David Heyman, que la distribution soit entièrement britannique et irlandaise. Au départ, c’est Steven Spielberg qui est approché, le cinéaste a alors l’idée d’en faire un film d’animation qui rassemblerait les ouvrages et de faire doubler la voix de Harry Potter par Haley Joel Osmond... ce qui déplaît à Rowling. Les studios Warner partent à la chasse d’un réalisateur, l’écrivaine souhaite Terry Gilliam, et choisissent Chris Columbus («Maman, j’ai raté l’avion»).

- Les auditions débutent alors sous la direction de Susie Figgis, responsable du casting. Des appels sont lancés à travers l’Angleterre, mais ne donnent rien. En 2000, Figgis démissionne avec fracas, se plaignant de l’attitude de Rowling et de Columbus, qui ne tiennent aucun compte de ses suggestions. Finalement, le 21 août 2000, les studios publient un communiqué et présentent les trois inconnus qui tiendront les rôles principaux: Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

- Le tout premier tour de manivelle est donné le 29 septembre aux studios Leavesden de Londres, les lois sur les heures des enfants-acteurs ayant été modifiées de manière à ce que le tournage puisse se dérouler au pays de Sa Majesté.

- Alan Rickman a été choisi par J.K. Rowling elle-même pour incarner Severus Rogue et lui a divulgué des détails du personnage, faits qui ne seront connus que dans le dernier volume de la saga romanesque.

- Comme les admirateurs le savent bien, Harry Potter a les yeux verts. Daniel Radcliffe se voit donc remettre des verres de contact... mais fait une telle réaction allergique que l’idée est abandonnée. Emma Watson, quant à elle, doit porter de fausses dents – Hermione ne possède pas une dentition régulière –, mais ne parvient pas à dire ses dialogues intelligiblement, exit donc la prothèse.

- La production voulait tourner certaines des scènes de Poudlard dans la cathédrale de Canterbury, mais l’archevêque a sèchement refusé, ne voulant pas que l’établissement soit utilisé pour promouvoir des contenus païens.

- Les scènes de Voldemort tuant les parents de Harry ont été écrites par J.K. Rowling elle-même.

- Les hiboux ont été entraînés pendant six mois avant de pouvoir livrer les lettres au début du film.

- Dans les scènes où les élèves font leurs devoirs, les acteurs faisaient réellement leurs travaux d’école, Chris Columbus voulant que le tout soit le plus réaliste possible.

- Pour l’ensemble de la saga, Daniel Radcliffe a eu besoin de 160 paires de lunettes.