POIRIER, Gisèle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gisèle Poirier, survenu le 4 novembre 2021, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu Jean-Denis Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain et Yves (Karine), ses petits-enfants Élodie et Gabryelle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances vendredi le 26 novembre à compter de 15h30.Une courte cérémonie en hommage à Mme Poirier aura lieu à 19h30 en la Chapelle de la Coopérative. Un goûter sera servi suite à la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de l'alzheimer de Montréal.La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Mgr-Coderre pour les bons soins.Les services funéraires ont été confiés à la:L'inhumation des cendres aura lieu le printemps prochain à Mandeville.