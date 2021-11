LACROIX, Lucille



De Saint-Jérôme, le 8 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Lucille Lacroix, épouse de feu Monsieur Jacques Bélisle.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Pierre (Line), Louise (Denis), Michel (Nathalie), ses petits-enfants : Gilles, Guy, Annie, Julie, Véronique, Sébastien et Maé-Li, ses arrière- petits-enfants, sa soeur Jeannine et sa belle-soeur Georgette.Un hommage sera célébré le samedi 20 novembre 2021, à 11h30, en l'église de Saint-Janvier, 17737, boul. Sacré-Coeur, Mirabel, Qc. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Janvier.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec.SALON FUNÉRAIRE GUAY514-871-2020