MORIN, Alain



À Saint-Eustache, le 8 novembre 2021, à l'âge de 66 ans est décédé M. Alain Morin, fils de feu Raoul Morin et de feu Aline Leroux.Il laisse dans le deuil ses 3 enfants, Valérie, Dominic et Luc, son petit-fils Simon ainsi que ses chats bien- aimés et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 21 novembre de 14h à 17h au :Saint-Eustache 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation MIRA.Votre présence au salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.