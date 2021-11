GIROUARD BÉDARD, Andrée



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Andrée Bérard Girouard le 4 novembre 2021 à l'âge de 86 ans.Épouse de feu Jean-François Girouard et précédée par sa soeur Thérèse Bérard Grégoire (feu René Grégoire), elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs Suzanne Hart (feu Jean-Paul Bérard), Patrick Dunn (feu Cécile Bérard), ses belles-filles Danielle, Andrée et Chantal, ses neveux et nièces Michèle, Louise, Léon, Marie, Josée, Lisa, Éric, Patrick et Isabelle ainsi que plusieurs parents et amis.Selon les souhaits de la famille, il n'y aura pas d'exposition ni de réception. L'enterrement des cendres aura lieu au cimetière Sainte-Marie-Madeleine (435, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières) le lundi 22 novembre 2021 à 11h. La famille recevra parents et amis sur place.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.