RIVEST, France



À Blainville, le 5 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame France Rivest. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Marie-Josée Méthot, François Méthot (Claudine Martin) et Alain Méthot (Danielle Loignon), ses trois petits-enfants, Samuel, Caroline et Alexandre, son arrière-petite-fille ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille convie parents et amis à une messe religieuse célébrée le vendredi 19 novembre, à 11 heures, à l'église Saint-Sauveur, 205 rue Principale, Saint-Sauveur (J0R 1R0).Vous êtes invités à transmettre vos dons à la Société Alzheimer de Montréal.