MEAGHER, Père Jean-Guy



est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 8 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, dans sa 69e année de vie religieuse (1953-2021) et sa 63e année de sacerdoce (1959-2021) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le P. Jean-Guy Meagher était né le 29 mai 1931 à St-Charles-Borromée de Joliette, diocèse de Joliette. Il était le fils de feu Albéric Meagher et feu Yvonne Chartier.Le P. Jean-Guy Meagher a été professeur, Directeur des élèves et Directeur général du Séminaire de Joliette et du Collège Champagneur de Rawdon, membre du CA de ces institutions, professeur au Campus N.-D.-de-Foy, en plus d'occuper diverses fonctions dans sa congrégation à Joliette et Rawdon. Il est devenu résidant au Centre Champagneur depuis 2011.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Paule de Candiac, Denise, Cécile et Carmen de Montréal.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le lundi 15 novembre 2021 à 19 h 30 à la:132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du P. Meagher seront célébrées en présence des cendres à la:2 rue Saint-Charles-Borromée NordJoliette, QCle mardi 16 novembre 2021 à 14 h. L'inhumation suivra au Cimetière de la Congrégation à Joliette.