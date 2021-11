PROVENÇAL, Rosaire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Rosaire Provençal, survenu le 1er novembre 2021, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de madame Francette Couture.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et conjoints, Yves (Denise Rudziavic), Martin (Chantal Joyal), Isabelle (Philippe Cloutier) et ses chers petits-enfants Alexandre, Jessica (Antoine), Michaël, Lauriane (Anthony), Justine et Amélie. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 19 novembre 2021 de 14 h à 18 h. Une cérémonie hommage aura lieu à 18 h.