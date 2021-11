PICHETTE (née BRASSARD)

Cécile



À son Érablière, le 21 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Cécile Brassard, épouse de M. Jean-Robert Pichette, demeurant à St-Lin-Laurentides.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants : Frédéric (Nancy Quessy), Geneviève (Marc-André Auger), Guillaume (Geneviève Cyr) et Véronique Hae Ok (François Desgagnés), ses petits-enfants : Camille, Émile, Élisabeth, Alexandre, son frère Jean-Claude (Danielle Duval), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 15h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 RUE ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, QC, J5M 2V5www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 20 novembre 2021 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire. La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.