François Legault, le PM qui nous ressemble

« Le père Noël, c’t’un Québécois », dit la fameuse chanson de Pierre Laurendeau.

On pourrait dire la même chose de François Legault.

Si son gouvernement trône toujours au sommet des sondages trois ans après son élection, c’est parce que notre PM nous ressemble.

Les nouveaux arrivants veulent savoir c’est quoi, un Québécois ?

Ils ont juste à regarder monsieur Legault.

Tout est là.

LE DOS ROND

Regardez comment le gouvernement s’est comporté face aux travailleurs de la santé non vaccinés puis face aux médecins de famille.

« Vous allez voir, vous allez passer par là, attendez que je revienne du bureau ! »

François Legault a bardassé.

La broue dans le toupet, les baguettes en l’air, « Attends pas qu’pôpa soit tanné pis qu’y descende ! »

Et qu’a fait notre PM après cette montée de lait qui a mis tout le monde dans ses petits souliers ? A-t-il sorti la strappe ?

Non.

Il s’est défâché et a fait le dos rond.

Plus québécois que ça, tu te transformes en canette de Pepsi.

On est comme ça, au Québec : nos colères ne durent jamais très longtemps.

On jappe, on jappe, mais on mord rarement.

On organise des référendums pour mettre tout le monde sur les nerfs, puis on vote contre.

On a l’air bourru, à première vue, mais dans le fond, on est des bonnes pâtes.

Nos adversaires le savent fort bien, d’ailleurs, et en profitent largement.

NATIONALISME LIGHT

Deuxième trait 100 % québécois qu’on retrouve dans le gouvernement Legault : la peur des extrêmes.

N’en déplaise à Éric Duhaime et à Gabriel Nadeau-Dubois, le Québécois typique est d’extrême centre.

Pourquoi ? Parce qu’il n’aime pas la chicane. Or, les solutions drastiques amènent toujours de la chicane.

On n’a qu’à penser au dossier linguistique.

Tous les spécialistes le disent : une des meilleures façons d’endiguer l’érosion de notre langue nationale est d’appliquer la loi 101 au cégep.

Comme disent les Anglais, c’est un « no-brainer ». Ça tombe sous le sens.

Or, aucun gouvernement n’a osé le faire. Même pas le PQ.

Pourquoi ? On a peur de passer pour une bande d’extrémistes.

Regardez les lois 21 et 96.

Quoi qu’en disent leurs détracteurs, ce sont des lois modérées, qui ont laissé sur leur faim tant le Mouvement laïque québécois que le Mouvement Québec français.

On interdit le port de signes religieux aux fonctionnaires, mais seulement à ceux qui occupent une position d’autorité et on inclut une clause grand-père.

On met à jour la loi 101, mais on donne des millions au Cégep Dawson et on refuse d’inclure la maîtrise du français dans les critères de sélection des immigrants.

Bref, François Legault n’hésite pas à trinquer avec les nationalistes laïcs, mais il met de l’eau dans son vin.

Même son fameux panier bleu est bleu pâle.

UNE BONNE DOSE DE GBS

Troisième trait typique des Québécois : le gros bon sens.

« C’est comme ça qu’on vit au Québec... »

Voilà, tout est dit.

L’œuvre complète de Mathieu Bock-Côté en une phrase.

En haussant les épaules et sans élever la voix.

Quel Québécois ne se reconnaît pas dans ces quelques mots ?

Pas étonnant que la CAQ se maintienne en haut des sondages...