«Jamais facile de rentrer à froid»-Montembeault

Samuel Montembeault n’a toujours pas signé sa première victoire dans l’uniforme du Canadien. Appelé à remplacer Jake Allen à la fin de la première période, Montembeault a donné deux buts en 45 secondes au début du deuxième engagement.

« Ce n’est jamais facile de rentrer à froid, quand ça fait longtemps que tu es assis sur le banc. Sur le premier tir, c’était un bon tir précis, mais je me devais de faire l’arrêt. Il m’a battu d’un drôle d’angle. Après ça, je suis assez content. J’ai fait de bons arrêts après avoir donné deux buts rapides. C’est dommage. J’aurais aimé obtenir un meilleur résultat, surtout que les gars ont très bien joué en troisième période. »

– Samuel Montembeault

Ryan Poehling a marqué le premier but du CH. Le choix de premier tour en 2017 retrouve tranquillement ses repères depuis son retour avec le grand club.

« C’est différent du camp. Je joue comme je peux le faire. Au camp, j’étais hésitant et je ne me faisais pas confiance. À mon renvoi à Laval, j’ai rebâti ma confiance. Je suis arrivé avec le Canadien en me disant que je devais conserver la même approche. »

– Ryan Poehling

Chris Wideman a réussi le but égalisateur en troisième période en profitant d’une belle passe d’Artturi Lehkonen. Mais après le match, le défenseur retenait surtout cet autre revers.

« Il n’y a pas de victoire morale dans la LNH. Il y avait toutefois des éléments positifs. Nous avons forcé la prolongation et nous avons travaillé fort en troisième période. Sur mon but, Lehky a fait un jeu formidable. Il avait les fesses sur la glace et il a trouvé une façon de me repérer. »

– Chris Wideman