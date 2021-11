Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

• À lire aussi: Dubé le bluffeur

Les bulletins

LIONEL CARMANT, CAQ

Photo d'archives

En plus d’offrir comme prévu un traitement de fécondation in vitro gratuit aux couples infertiles, le ministre a élargi, notamment aux femmes de plus de 40 ans, l’accès au crédit d’impôt pour procréation assistée. L’Association Infertilité Québec a applaudi les changements apportés.

ANDRÉ FORTIN, PLQ

Photo d'archives

Il a bien fait de ne pas tolérer l’utilisation du terme « complotiste » par Simon Jolin-Barrette à l’endroit de Marc Tanguay. Il a attendu la fin de la période de questions et a plaidé, sans effet de toge, pour que plus jamais un élu ne soit traité ainsi au Salon bleu. Bon travail du leader cette semaine.

DOMINIQUE ANGLADE, PLQ

Photo d'archives

Elle marquait des points sur la pénurie de main-d’œuvre. Mais elle a illustré son impact avec le cas du seul dépanneur de Saint-Célestin qui fermerait, forçant les citoyens à rouler 20 minutes pour acheter du lait. Le caquiste Donald Martel l’a corrigée sur Twitter : « Il y a 2 dépanneurs à St-Célestin, St-Grégoire est à 8 km et Nicolet ne s’appelle pas St-Nicolet ». Oups !

SIMON JOLIN-BARRETTE, CAQ

Photo d'archives

Honneur partagé avec Isabelle Melançon, Véronique Hivon et Christine Labrie, qui ont collaboré à la bonification de la loi créant le tribunal spécial pour les crimes sexuels. Le ministre a apporté des amendements importants et n’a pu retenir son émotion lors de la fin de l’étude de son projet de loi. Une « mini révolution de notre système de justice », a dit la péquiste Hivon.

En vrac

Un fan fini...

Photos tirées de Twitter

De passage en Mauricie, le PM a rencontré un grand fan, Billy Hamilton, qui s’est fait tatouer son visage sur le bras !

On veut le voir !

Photo d'archives

Le libéral Jean Rousselle a fait sourire au Salon bleu en s’impatientant sur la question des systèmes de détection de drones, toujours pas implantés dans les prisons : « J’ai hâte de l’voir là, c’est ça. » « Peut-être qu’on peut s’arranger pour un séjour du député de Vimont dans un lieu carcéral », a blagué le ministre Jolin-Barrette.