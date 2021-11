L’humain nouveau?

Vous avez déjà rêvé d’être immortel et que la mort ne soit qu’une option parmi d’autres ? Ou d’un médicament qui chasserait la douleur de la séparation amoureuse ? Ou qu’on puisse accroître votre intelligence ? Ou encore d’une pilule pour « neutraliser chimiquement nos tendances les plus agressives dans le but de pacifier les relations humaines » ?

Non, ce n’est pas de la science-fiction, on y travaille activement au sein du mouvement transhumaniste, qui regroupe déjà « une diversité d’acteurs, notamment des ingénieurs, des philosophes, des bioéthiciens, des entrepreneurs, ou plus largement des membres de la société civile ».

On prétend ainsi améliorer le sort de l’humanité, nos performances physiques, intellectuelles et émotionnelles. Ce serait sans limites et ce mouvement semble désormais imparable, tant il gagne en popularité avec des projets qui semblent de moins en moins utopistes et irréels.

S’il faut se fier au philosophe français Luc Ferry, « les innovations aussi radicales qu’ultrarapides associées à la convergence des technosciences que l’on désigne aujourd’hui couramment par l’acronyme NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, sciences de l’information et sciences cognitives) vont probablement faire changer la médecine et l’économie davantage dans les quarante ans qui viennent que dans les quatre mille ans qui précèdent ». Bien sûr, nous dit le docteur en sociologie et en science politique Nicolas Le Dévédec, il y a une forme de spectacle et de surenchère dans ces énoncés, mais la « révolution transhumaniste » est bel et bien en marche.

Or, de quelle révolution parle-t-on exactement ?

Pour l’instant, dit-il, les nanotechnologies censées bouleverser la pratique de la médecine n’ont guère produit de résultats concrets. « Nombre de promesses transhumanistes servent surtout à alimenter toute une industrie et toute une économie de la promesse, dont le principe est d’entretenir de façon permanente des formes de hype technologique pour mieux attirer les investisseurs et nourrir la machine de l’accumulation capitaliste. »

De plus, on évacue toute dimension politique, toute réflexion sociale de ces transformations, comme s’il ne s’agissait que d’une question anthropologique qui ne concernerait que la nature humaine et ses performances.

L’appropriation du vivant

Ici, deux tendances s’opposent. D’un côté, les « bioconservateurs » qui sont contre, au nom de principes moraux. Et il y a ceux que l’auteur qualifie de « technolibéraux », qui favorisent l’essor du transhumanisme et de l’humain augmenté, sans préciser de cadre politique ni de modèle de société. Ce que le chercheur déplore.

« On s’inquiète ou on s’enthousiasme des perspectives transhumanistes les plus futuristes et les plus sensationnelles pour mieux détourner le regard du contexte social dans lequel elles prennent forme. [...] Pour le dire concrètement, derrière le transhumanisme et les idéaux contemporains d’un humain augmenté, c’est le monde capitaliste de la croissance et de l’appropriation technoscientifique illimitée de l’humain et du vivant qui est en cause et qu’il s’agit d’interroger. »

Face à ces promesses de performances extrêmes du corps humain augmenté, il convient de se demander si le slogan brandi par les organisations progressistes au cours des dernières décennies, selon lequel « un autre monde est possible », n’est pas en train d’être perverti par une soi-disant révolution technoscientifique qui ne répond pas vraiment aux urgences politiques et écologiques de l’heure.

En fait, nous dit l’auteur, il faut plutôt chercher à changer le monde plutôt que de chercher à changer l’humain sous prétexte qu’il serait mal adapté. Car « derrière la vitrine promotionnelle transhumaniste d’un humain augmenté, émancipé et maître de lui-même, se profile plutôt la perspective d’un humain considérablement aliéné, contraint de s’adapter biomédicalement à des contextes de travail intensifiés en intériorisant de façon toujours plus invasive les normes de performance et de dépassement de soi ». Plutôt que d’appeler à « transformer politiquement notre modèle de société néolibéral et les conditions de vie qu’il engendre », déplore le chercheur, on demande plutôt à l’humain de s’adapter techniquement et génétiquement.

Sans nier les bienfaits des progrès scientifiques, il est toujours impératif de lutter contre les inégalités sociales et environnementales, conclut l’auteur, pour qu’un monde nouveau voie le jour. Intéressant débat.