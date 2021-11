Nathalie Boutrie: faire briller la jeunesse

Nathalie Boutrie connaît très bien l’univers du casting, tant télé que cinéma. Depuis plus de 15 ans, elle assemble les distributions de nombreux films québécois (C’est pas moi, je le jure !, Monsieur Lazhar, Les rois mongols) et de diverses séries d’ici (Les Parent, Les mutants, Le pacte).

Encore aujourd’hui, elle se fait un point d’honneur de placer de jeunes et nouveaux visages à l’écran, « car sinon, qu’est-ce que je deviendrais ennuyeuse ! », dit-elle.

Critère numéro un

Peu importe leur âge, ces jeunes doivent être lumineux devant la caméra.

« La présence, c’est du charme, de la séduction, explique Nathalie Boutrie. C’est vrai pour un acteur, mais c’est aussi vrai pour tout. »

Certains comédiens qu’elle convoque pour un projet n’ont pratiquement rien à faire pour émerveiller alors que d’autres prennent véritablement leur envol quand l’enregistrement débute.

« Un gamin qui entre dans une salle d’audition, qui n’a rien dit, qui ne fait que lever les yeux, qui nous regarde et qu’il se passe quelque chose dans ce regard, on se dit tout de suite “oh !”. Quelquefois, il ne se passe rien, mais rien, quand il entre [...] et là on commence à le filmer et il se passe quelque chose parce que la caméra l’aime, parce que son corps, son visage, son nez, sa bouche savent prendre la lumière. Et ça, c’est extraordinaire. C’est un moment de grâce. »

Les effets néfastes de la pandémie

Depuis l’arrivée de la COVID-19, les choses ont cependant changé dans le monde du casting jeunesse. Moult adolescents se sont mis à angoisser et ne veulent tout simplement plus passer d’auditions.

« La COVID a fait très mal à nos jeunes. C’est terrible. On s’est mis à leur demander de faire des auditions en “self tape”, enregistrées à la maison, et on les a étouffés, les pauvres. »

Bien qu’elle constate avec plaisir une évolution de la diversité des origines et une augmentation du nombre de garçons intéressés par le jeu, et qu’elle peut compter sur des « valeurs sûres », Nathalie Boutrie ne cache pas qu’il lui arrive de marcher sur un fil ténu.

« C’est toujours un défi de faire un casting avec des enfants parce qu’il faut faire attention : il ne faut pas briser le rêve de ces petits, mais en même temps, il ne faut pas leur raconter n’importe quoi. Le talent, ça ne s’invente pas. »