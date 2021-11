Noël à Kingscroft : un conte de Noël pour adultes

Généreuse, empathique et authentique, l’écrivaine Mylène Gilbert-Dumas fait un cadeau à ses lectrices et à ses lecteurs cette année. Elle leur offre un conte de Noël pour adultes qui fait réfléchir sur le destin des uns et des autres, l’importance de s’ouvrir aux autres et de les accueillir à bras ouverts. Noël à Kingscroft est un petit bijou inspirant, à savourer sans retenue !

Clarisse a six filles. Elle élève seule les quatre plus jeunes dans la maison de sa grand-mère, aux abords du hameau de Kingscroft dans les Cantons-de-l’Est.

Raymond, un patriarche affectueux et un brin malcommode, vit dans la maison d’à côté. Il s’évertue à transmettre les traditions de Noël à ses petites-filles. Mais Clarisse, en secret, pense à son autre voisin, Rabih, un célibataire dans la quarantaine parti pour un long séjour dans sa Syrie natale dans le but de contenter sa mère, qui tient à tout prix à lui trouver une épouse.

Clarisse se remémore leur histoire, tout en préparant le réveillon. Elle doit se rendre à l’évidence : ses sentiments pour Rabih sont d’un autre ordre que le simple lien amical.

Mylène Gilbert-Dumas s’est inspirée en partie d’expériences vécues pendant la pandémie pour écrire ce roman tendre et rempli d’humanité, reflet de la société québécoise en pleine transformation.

Un conte de Noël pour adultes ? C’est important ! « J’ai écrit ce livre entre le 1er décembre et le 25 décembre 2020. J’écrivais tous les jours, à mesure qu’on vivait les événements. C’est un peu ma façon de transcender cela, de ne pas être prise dans ce qu’on vivait parce que c’était difficile », confie l’écrivaine, en entrevue.

En parallèle, Mylène suit depuis quelques mois des cours d’arabe avec un professeur d’arabe et s’est liée d’amitié avec sa voisine, d’origine irakienne, et son mari syrien.

« Évidemment, ça a fait entrer le Moyen-Orient dans ma vie. Ils ont toutes sortes d’histoires, toute une culture différente. J’étais dans ça, en même temps qu’on vivait le mois de décembre, l’année passée. Je suis partie avec ça. »

Elle s’est bien amusée en écrivant Noël à Kingscroft. « C’est rigolo et c’est une belle histoire d’amour. C’est un conte de Noël parce que la nature intervient dans l’histoire. Comme les histoires de Noël qui se terminent avec de gros flocons qui tombent dans la nuit du 24 au 25 décembre ! »

Un petit hameau venteux

Son histoire se déroule à Kingscroft, petit hameau situé dans les hauteurs des Cantons-de-l’Est, entre Ayer’s Cliff et Coaticook. « Le plateau de Kingscroft est vraiment exposé au vent, et quand j’y suis allée, je trouvais qu’il y avait une histoire à raconter. L’église est loin du chemin, loin du terrain communal. Les loyalistes se sont installés là et c’est tellement présent... J’ai fait mes recherches sur le village pour connaître ses origines. J’ai utilisé le vent comme personnage secondaire, disons, parce qu’il vente vraiment beaucoup sur les plateaux ! »

Au premier décembre, Mylène a choisi de raconter comment, en dehors des grands centres, cette période de la pandémie s’est déroulée. « Clarisse vit sa propre histoire avec ses quatre filles à la maison et ses deux plus grandes qui vivent en ville. Clarisse ne l’a pas facile, avec l’école à la maison et les restos qui ferment alors qu’elle fait de la comptabilité. »

Le roman est né très rapidement, de la première visite à Kingscroft aux moments partagés en prenant le thé avec ses voisins. « Ça se plaçait tout seul ! J’ai eu beaucoup de plaisir à l’écrire et ça a allégé mon mois de décembre. »

♦ Mylène Gilbert-Dumas est l’auteure de nombreux romans à succès.

♦ Elle a écrit les séries Les dames de Beauchêne, Lili Klondike, L’escapade sans retour de Sophie Parent et Yukonnaise.

♦ On lui doit aussi le thriller La mémoire du temps et Le Livre de Judith.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Or, il était écrit que c’était ce jour-là, et pas un autre, qu’il devait faire la connaissance de Clarisse. Pour le forcer à accomplir son destin, la pluie reprit de plus belle, et le vent se mit à rager. Il ragea si fort que la porte fut rabattue violemment contre le mur. L’instant d’après, une bourrasque plus puissante que les précédentes poussa Rabih à l’intérieur.

– Je m’excuse de vous déranger, articula-t-il, étonné de se retrouver sur le tapis.

Les cris et les aboiements avaient cessé. À gauche de Rabih s’ouvrait la cuisine, où deux gamines identiques étaient assises du même côté d’une grande table. Elles le fixaient en silence, leurs petits visages barbouillés de chocolat. Intimidé malgré lui, Rabih se détourna et entreprit de décrire à Clarisse l’état de son sous-sol.

– J’ai pensé vous emprunter votre machine. Vous savez, celle qui aspire l’eau. »