Noël chez les Shaw

Deux mois – presque jour pour jour – après avoir lancé son troisième album, Tyler Shaw est déjà de retour sur les tablettes des disquaires avec A Tyler Shaw Christmas.

La pandémie aurait-elle rendu le chanteur canadien encore plus productif ? Pas exactement. Surtout qu’elle l’a privé de ses repères créatifs usuels.

« Je m’inspire beaucoup de mes voyages et de mes rencontres pour écrire mes chansons ; deux choses qui sont rapidement disparues avec le confinement. J’ai dû apprendre à trouver l’inspiration dans des trucs plus banals, des activités de tous les jours. Ça amène une énergie créative complètement différente », avance Tyler Saw en entretien au Journal.

Le timing aura toutefois été « parfait », atteste le chanteur originaire de la Colombie-Britannique. Car, la pandémie l’ayant forcé à passer le plus clair de son temps à la maison, il a ainsi pu vivre de précieux moments aux côtés de son épouse et de leur fille Everly, qui soufflera sa première bougie le mois prochain.

La naissance de son premier enfant, en plein temps des Fêtes, n’aura d’ailleurs que décuplé l’amour du chanteur pour cette période de l’année. Car il ne le cache pas : il a toujours souhaité transposer son esprit de Noël débordant sur disque. C’est désormais chose faite avec A Tyler Shaw Christmas, en vente depuis quelques jours.

Au programme : neuf titres, tant originaux que puisés dans les souvenirs du chanteur. Et visiblement, ce n’est que le début pour le Canadien.

« J’aime tellement le temps des Fêtes ! Alors, c’est certain que je ne m’arrêterai pas là. J’ai l’intention de continuer de créer des chansons de Noël originales au cours des prochaines années pour en faire un répertoire complet », s’emballe-t-il.

Bientôt sur la route

Tyler Shaw prendra d’ailleurs bientôt la route en compagnie du groupe The Tenors pour répandre la magie de Noël à travers le pays. Petite déception pour les fans québécois, toutefois, aucun passage dans notre province n’est prévu au calendrier.

Le chanteur s’en dit d’ailleurs « frustré », mais il promet de venir visiter nos salles dès l’an prochain pour sa prochaine tournée, accompagnant cette fois-ci son album éponyme.

« Montréal a toujours été là pour moi. Alors je serai sans faute chez vous – peut-être même avec un arrêt à Québec également – l’an prochain. Promis », insiste-t-il.

Les albums Tyler Shaw et A Tyler Shaw Christmas sont désormais en vente.