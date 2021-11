Nostalgie télé: Roxane Bruneau happée par l’humour

Si Roxane Bruneau sait raconter de drôles histoires en spectacle et sur les plateaux qu’elle foule, c’est peut-être en partie dû aux rendez-vous télé auxquels elle choisissait d’assister alors qu’elle n’était qu’une jeune fille. Grâce au petit écran, la chanteuse a conservé beaucoup de bons souvenirs comiques.

Roxane, quelles sont les émissions jeunesse qui t’ont marquée ?

Clairement Dans une galaxie près de chez vous ! Rien d’autre ne ressemblait à ça à la télé. C’était tellement drôle, ça me faisait beaucoup rire. J’ai bien hâte de voir s’il y aura bel et bien un troisième film à la série, un jour !

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé associés à l’enfance ?

Plus jeune, j’ai vraiment beaucoup regardé des spectacles d’humour à la télé. Que ce soit les galas Juste pour rire, les spectacles de Jean-Marc Parent... Ç’a été en quelque sorte mon premier contact avec l’humour, ce qui fait qu’aujourd’hui encore j’ai un grand intérêt et de la curiosité pour ce milieu.

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais toute jeune ?

Quand même, oui. Je me levais assez tôt, avant mes parents, et sans même les réveiller, j’allais m’installer toute seule devant la télé. À l’époque, c’était Macaroni tout garni et La boîte à lunch qui jouaient le matin. J’ai tellement regardé ces deux émissions-là!

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

Assurément la chanson de l’émission La boîte à lunch. Je pense que c’est resté une chanson thème marquante pour plusieurs personnes de ma génération !

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais bien aimé jouer le rôle du capitaine Charles Patenaude [incarné par Guy Jodoin, NDLR] ou encore de Flavien Bouchard [personnifié par Claude Legault, NDLR]. En fait, je pense que j’aurais aimé jouer tous les personnages de Dans une galaxie près de chez vous. Je les aimais tous ! C’est vraiment une série phare de mon enfance.

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants ?

Je leur ferais écouter tous les films de la série Harry Potter. Je sais, je sais, ce n’est pas une émission de télé, mais c’est un univers qui a tellement marqué mon enfance que je ne pourrais pas passer à côté de leur faire découvrir ça. Sinon, sans grande surprise, au niveau de la télé, je dirais Dans une galaxie près de chez vous.

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

J’adore ça, j’en écoute encore aujourd’hui même si je ne suis plus si jeune que ça. (rire) J’ai écouté les séries Jérémie, Riverdale, etc. Un peu plus des séries pour ados que pour jeunes enfants, mais j’embarque facilement dans ces affaires-là !

