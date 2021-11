Pavillon de verre PVM : 190 tonnes de verre

Montréal s’est dotée de l’une des plus importantes structures de verre en Amérique du Nord.

Assemblée en plein coeur du centre-ville, le pavillon de verre PVM est arrivé en pièces détachées du fournisseur allemand Seele, puis il a été assemblé localement par les équipes de Pomerleau et de Techniverre.

Le projet vise à connecter les rues vibrantes de la ville et le traic de l’Esplanade PVM à la cour intérieure du Cathcart Restaurants et Biergarten, situé dans la Galerie PVM. En tout, 60 pièces ont été installées pour compléter ce casse-tête de vitre de plus de 190 tonnes et 13,4 M $ de verre.