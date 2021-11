Près de 2 millions de doses de Moderna envoyées au Ouganda

Le Canada a envoyé samedi près de 2 millions de doses du vaccin de la pharmaceutique Moderna au Ouganda par l’intermédiaire de COVAX, poursuivant ainsi son engagement auprès des pays d’Afrique.

«Ce premier don de vaccins financés par le Canada à l’Ouganda est un moment important et un exemple concret de solidarité mondiale en action», a déclaré par voie de communiqué la ministre de la Santé d’Ouganda, la Dre Jane Ruth Aceng.

L’arrivée des 1 904 140 doses permettra d’aider le pays à réaliser son objectif de vacciner près de la moitié de sa population éligible de plus de 18 ans, soit 22 millions de personnes.

«Le Canada est engagé dans un effort mondial pour stopper le COVID-19 afin de remédier à ses effets dévastateurs sur les populations du monde entier. Depuis février 2020, le Canada a engagé plus de 2,5 milliards de dollars en aide internationale en réponse au COVID-19», a souligné le haut-commissaire par intérim en Ouganda, David Da Silva.

«La crise du COVID-19 est une crise des droits de l’enfant. Plus la pandémie se prolonge en Ouganda, plus l’impact sur les femmes et les enfants est intense», a rappelé le Dr Munir Safieldin, représentant de l’UNICEF en Ouganda.

Le Canada avait également fait don à l’Égypte de 784 280 doses de Moderna la semaine passée.

Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau s’était engagé lors du dernier sommet du G20 à donner 10 millions de doses du vaccin de Moderna à l’organisation mondiale COVAX, ainsi que d’investir près de 15 millions $ pour soutenir la fabrication de vaccins à ARN messager en Afrique.

Le Canada a d’ailleurs l’intention d’envoyer 200 millions de doses de vaccin à COVAX d’ici la fin de 2022.

