Qui souhaite être politicien aujourd’hui?

Il faut avoir la mémoire longue pour évaluer la qualité des politiciens qui nous gouvernent.

Comme dans la vie personnelle, la vie politique connaît des hauts et des bas. Il faut donc avoir vécu dans des périodes fastes pour porter un jugement sur la qualité de ceux qui plongent en politique active de nos jours.

Dans la seconde moitié du vingtième siècle, le Canada et le Québec ont connu des périodes exaltantes, car nombreux étaient les citoyens qui faisaient le saut en politique provinciale et fédérale.

Avec le recul, on peut dire que les Québécois avaient en général du respect pour la fonction politique. D’ailleurs, ce respect n’était pas étranger à notre relation avec toute autorité.

Les politiciens, les enseignants, les parents ne se faisaient pas insulter à longueur de semaine et ne subissaient pas les opprobres dont ils sont l’objet de nos jours.

Réseaux sociaux

C’était avant l’ère des réseaux sociaux dont l’infamie suprême est de permettre à des voyous et autres sinistres personnages de répandre leur haine, leur mépris et leur dégoût pour leurs concitoyens dans l’ignoble anonymat des souterrains où ils se terrent en toute impunité.

Quelle personne a intérêt à devenir la cible de ces êtres souvent veules et méchants, à subir leurs attaques fielleuses et à livrer même leurs proches à la vindicte publique ?

Nos politiciens de l’époque faste où nous avions le sentiment d’être portés par des idées, diverses, certes, mais légitimes, et par une vision du bien commun, étaient aussi composés d’hommes et de femmes parmi les meilleurs d’entre nous.

Ils étaient guidés par une foi vive dans le progrès, leurs idéaux étaient nobles et leurs expériences précieuses commandaient notre admiration.

Les politicailleurs de tous partis qui carburent à la haine de l’adversaire et qui magouillent dans l’ombre ont toujours existé évidemment, mais il ne s’agissait que de militants sans hauteur de vue qui utilisaient la politique pour des objectifs moins porteurs d’espoir, c’est-à-dire plus douteux et plus mercantiles.

Individualisme

La liste est longue de ceux et celles qui ont incarné durant des décennies nos rêves et nos réalités. Or, le monde a basculé dans une autre dimension. Le système scolaire n’a pas su transmettre aux générations actuelles une mémoire vive, un intérêt marqué pour l’Histoire et une conscience collective parallèle à l’individualisme triomphant.

Les élites morales et éthiques ont délaissé en partie l’arène politique. Le « chacun pour soi » impose trop souvent sa loi. Et l’idéologie exacerbée des militants de toutes les causes rend la vie politique active moins désirable.

L’Assemblée nationale ne fascine plus la population et ceux qui nous dirigent encore sont susceptibles d’être trop souvent calomniés, voire méprisés.

François Legault n’a pas la flamboyance des ténors péquistes du passé, mais son affection pour son peuple, sa détermination à remettre quelques valeurs irréversibles au sommet de son action pour assurer le bien-être des Québécois, de tous les Québécois, nous permettent d’espérer encore.

Il est odieux de traiter la CAQ de raciste alors qu’elle a réussi à recruter des hommes et des femmes de qualité. Dans tous les partis actuels, on trouve des députés qui croient en la démocratie, mais il faut s’inquiéter de tous ceux qui crachent leur venin sur ce métier à haut risque et si peu apprécié aujourd’hui.