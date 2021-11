Régis Labeaume: une lettre empreinte d’amertume, disent des ministres caquistes

C’est parce que sa dauphine a mordu la poussière à la mairie de Québec que Régis Labeaume s’est vidé le cœur dans une lettre au vitriol de 14 pages à propos du tramway et du 3e lien, croient des ministres caquistes.

• À lire aussi: Tramway et tunnel: de sérieux doutes sur le 3e lien

• À lire aussi: Marie-Victorin : l’élection partielle aura lieu après Noël

• À lire aussi: QS veut impliquer les régions dans la lutte contre les changements climatiques

Dans sa missive, le maire sortant reproche notamment au gouvernement caquiste de s’être immiscé dans la campagne électorale municipale en confirmant des dépassements de coûts de 600 millions $ avec le projet de tramway.

Pour le ministre Jonatan Julien – qui était le bras droit du maire Labeaume avant de quitter son parti et de faire le saut en politique provincial – il aurait été d’autant plus inacceptable que les citoyens ne soient pas informés de l’explosion des coûts avant le vote.

« Le reproche aurait été beaucoup plus de ne pas le savoir », considère le député de Charlesbourg.

« Je comprends que M. Labeaume est déçu des résultats de la dernière élection », a analysé M. Julien, qui a relevé une touche « d’amertume » dans les écrits du maire sortant.

« Nous, on regarde en avant, on a un nouveau maire, Bruno Marchand », a signalé le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Guilbault tourne la page

Selon la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, c’est le moment de tourner la page, après 14 années de règne de Régis Labeaume.

« C’est le début d’un temps nouveau à Québec, puis [...] c’est bien qu’on puisse passer à autre chose », a réagi la vice-première ministre, qui remettait une médaille à M. Labeaume pas plus tard que jeudi dernier, une journée avant la publication de sa lettre.

« Je vois d’un très bon œil la nouvelle ère qui s’amorce à Québec avec M. (Bruno) Marchand, une personne très aimable, très affable », a insisté Mme Guilbault, en se réjouissant de l’élection du nouveau maire de Québec.

Deux rencontres sont d’ailleurs déjà prévues au cours des prochains jours afin d’amorcer le travail dans les différents dossiers qui concernent la capitale.

« Je sens que la collaboration va être excellente, a-t-elle souligné. [...] Je pense que le climat va être très agréable. »

Legault n’est pas surpris

« Je n’ai pas été surpris de la position de Régis Labeaume », a commenté à son tour le premier ministre François Legault, qui n’avait jamais senti « un gros appui » envers son projet de tunnel de la part du maire sortant.

Idem pour le ministre caquiste Éric Caire, qui est écorché par M. Labeaume dans sa lettre.

« Le maire Labeaume a toujours eu des réticences majeures face au projet, c’est correct, il a le droit de s’exprimer », a dit M. Caire.

Contrairement à ce que laisse entendre M. Labeaume au sujet du projet de tramway, « on’a jamais ralenti ce projet-là », a-t-il assuré.

« Pour moi ce qui est important, a insisté le premier ministre, c’est quand on regarde la majorité des citoyens de Chaudière-Appalaches puis de Québec, bien ils sont pour le 3e lien. Moi je travaille pour les citoyens, je ne travaille pas pour Régis Labeaume. », a insisté le chef caquiste.

À VOIR AUSSI...