René Simard: après L’oiseau, voici Condor

Autre case imprévue à notre carte de bingo de 2021 : le retour du kid !

René Simard

★★★ 1/2

Condor

En effet, René Simard lance un 53e album en fin d’année, six ans déjà après son plus récent disque homonyme (une éternité en pop, en effet). Pour ce énième retour derrière le micro, le principal intéressé se fond dans la mouvance du moment — c’est un projet de duos — tout en surprenant ici et là.

Du neuf

Bien que le répertoire ample de René Simard se prêterait bien à la réinterprétation, le principal intéressé et son producteur André Leclair optent plutôt pour de nouvelles pièces. Grand bien leur fasse.

Du surprenant

La sélection des invité(e)s de Simard peut aussi faire sourciller.

Outre d’autres grosses pointures à la Mario Pelchat et Luce Dufault (tous deux égaux à eux-mêmes sur les chansons Tout pour le tout – qui fait délicieusement pop eighties au passage – et l’extrait Un monde à nous), on y retrouve quelques surprises dont Corey Hart (qui sort de sa tanière pour la pièce pop-rock ​​Chacun sa vie) ainsi que... Marina Orsini qui épate tout simplement sur la ballade endeuillée Déjà dix ans.

À quand un album complet pour Mme Orsini, d’ailleurs ?

Des retrouvailles

Outre ces balles courbes, le tandem Simard-Leclair demeure en terrain connu avec cet album de pop dite adulte contemporain.

Le kid ne se fera pas de nouveaux adeptes ici, mais fera incroyablement plaisir à sa légion de fans, toutefois.

Charlotte Cardin

★★★

Phoenix Deluxe

L’ascension de Phoenix se poursuit alors que Charlotte Cardin propose une version « deluxe » du fameux disque. On y retrouve sept nouvelles chansons tout d’abord mises de côté et, à l’écoute de l’œuvre revampée, on comprend mieux pourquoi. Sans être des bides — loin de là ! – les You Lie You Die et autres C’est la vie (un duo franglais avec le rappeur français Dinos... et Ryu de Street Fighter par voie d’échantillonnage) peinent à se tailler une place au sein de l’alignement original du LP. Pour fans purs et durs surtout.

Clay and Friends

★★★ 1/2

AGUÀ

Après les parutions des simples Bouge ton thang et Que Onda plus tôt cette année, le collectif rap fait finalement suite à son maxi Grouillades (2020). Tel qu’annoncé par les morceaux susmentionnés, Mike Clay et compagnie allient les rythmiques entraînantes de leur offrande précédente à des pièces plus planantes, rappelant par la bande les débuts du projet sans faire dans la récupération, toutefois. Formule galvaudée, mais quand même : c’est le meilleur des deux mondes de la troupe.

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

★★★★

An Evening With Silk Sonic

Le chanteur pop et le rappeur émérite font mouche sur ce premier album de leur duo R&B. Musicalement, c’est évidemment de la bombe. On fait écho au passé riche des belles années de Motown sans (trop) verser dans la nostalgie. Idem pour l’interprétation où Mars et .Paak allient un plaisir contagieux à un respect apparent pour le genre. Côté textes, toutefois, les références au R&B d’antan sont si présentes qu’elles en deviennent parfois déconcentrantes, voire ringardes (Skate, une séduction 70’s sur fond de patinage disco, en témoigne tout particulièrement). Pour les nostalgiques des Jackson 5 et compagnie.

COUP DE ❤

IDLES

★★★★ 1/2

Crawler

La sensation rock britannique enchaîne, à peine une année après le brûlot Ultra Mono, avec un quatrième camouflet plus sombre, lancinant et éclaté musicalement. Alors que leur troisième album était essentiellement punk et livré sur les chapeaux de roues, Crawler fait davantage dans le post-punk, autant par ses fioritures noise rock et ses rythmiques à la Joy Division (When the Lights Come On vient en tête). La plume du chanteur Joe Talbot, elle, est toujours aussi engagée. Pas de surprise de ce côté-là, donc, mais le reste demeure un solide uppercut.