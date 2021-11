Situation épidémiologique : «C'est une bonne idée de recevoir cette troisième dose»

La campagne de vaccination pour une troisième dose pour la population en général au Québec commence cette semaine au Québec. Dès mardi, les personnes de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous sur Clicsanté, les 75 ans et plus jeudi et à partir du 23 novembre, ce sera au tour des 70 ans et plus. C'est une excellente initiative, selon le professeur François Barbeau, professeur au Département de sciences biologiques de l'UQAM.

«Il faut comprendre que les personnes âgées vont avoir été protégées par le vaccin, mais après quelques mois, la réponse immunitaire commence à diminuer, surtout au niveau des anticorps», explique M. Barbeau. «Ils sont sujets à être infectés, c’est un peu normal, mais étant donné leur âge, ils sont plus sujets à développer des symptômes graves.»

Il recommande aussi aux snowbirds de se faire vacciner une troisième dose avant de partir dans le sud, surtout qu’il y a des endroits aux États-Unis qui connaissent des augmentations de cas et que ça pourrait empirer, notamment avec l’Action de grâce américaine qio s'en vient.

«Si vous êtes dans ce groupe d’âge là, c’est une bonne idée de recevoir cette troisième dose. C’est reconnu qu’elle a une capacité de mieux vous protéger face à l’infection», martèle-t-il.

On ne sait pas encore quand la vaccination pour la troisième dose va être ouverte à toute la population. Au Québec, on s’aperçoit que les vaccins font encore le travail.

«Il se peut, dépendamment de comment la situation va évoluer, que nous ayons besoin d’une troisième dose après quelques mois, mais en ce moment, la situation pour les 70 ans et moins est quand même stable et on voit que les vaccins font leur travail», souligne M. Barbeau. «C’est quand même une situation qui est portée à évoluer.»

On attend aussi de savoir quand la vaccination sera ouverte pour les enfants de 5 à 11 ans, qui ont été atteints en plus grand nombre par la COVID-19 lors de la quatrième vague.

«On espère que l’agence de la santé du Canada va donner le feu vert à la vaccination à ce groupe d’âge là, ça va être un plus dans notre capacité pour contrôler l’infection», ajoute M. Barbeau. «Ça va nous donner un autre élément pour contrôler la propagation et la transmission du virus.»