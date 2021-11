Soyez gentils!

C’est quoi pour vous, la gentillesse ? De l’attention ? De la finesse ? De la complaisance ? Prenez donc 5 minutes pour y penser parce que, en ce 13 novembre, vous avez les deux pieds et tout le reste dans la Journée internationale de la gentillesse. Une idée japonaise maintenant considérée et respectée à travers le monde.

D’abord, plusieurs psys vous diront que la gentillesse est un signe de bonne santé mentale.

La gentillesse, c’est comme la chicane. Faut que quelqu’un commence. Embarquez ! Dans ce beau samedi, dites-vous que vous allez être gentil à un moment ou dans une situation où vous ne l’auriez pas été si vous n’aviez pas lu cette colonne. Ça peut être un geste, un compliment, une petite phrase de bonté, de bienveillance, de tendresse, d’affabilité, d’empathie, de solidarité ou même d’amour. Et magiquement, vous verrez apparaître une réponse gentille. C’est immanquable. Si tout le monde y adhérait, la vie serait plus facile, plus belle. Dans la plupart des cas, la gentillesse est contagieuse et comme nous sommes devenus des experts de la contagion depuis deux ans, pourquoi ne pas rendre l’utile à l’agréable ?

Souvent, on a tendance à croire que la vie nous enseigne davantage à faire du mal. Cassons cette triste tendance.

La gentillesse se cultive, se développe et ne venez surtout pas me dire que la gentillesse, tu l’as ou tu ne l’as pas.

Il ne tient qu’à vous de vous faire du bien.

Il est évident que le mal est triste, mais la gentillesse est souriante, et que, dès le départ, le sourire vous rend plus positif(ve). C’est la base logique de bonnes relations humaines. Et quelle belle notion à enseigner aux enfants !

Retenez aussi que ne pas être gentil attire un paquet de problèmes. D’une certaine façon, vous êtes condamnés à la gentillesse. Alors bonne et heureuse Gentillesse jusqu’à la fin de vos jours.

Ça ne doit pas être difficile, même Wiss, mon chat, est gentil. Pour lui, c’est le 13 novembre tous les jours de l’année.

DOUX BIDOUS

Nous sommes passés de la génération du téléphone qui était toujours fixe à la génération qui fixe toujours le téléphone.

Pauvre Coderre. Obligé de retourner à la petite vie à 460 000 $ par année. Montréalais, vous êtes cruels de lui faire ça.

Pas facile le changement d’heure. Le Canadien perd une heure plus vite.

« Enfin, j’ai pris le virage électrique... » (Un gars qui vient de rentrer dans un poteau d’Hydro.)

Jeff Petry faisait plus scintiller la lumière rouge quand y’avait les yeux rouges !

J’ai beau essayer toutes les positions possibles, je suis incapable de dormir sur mes deux oreilles.

À DEMAIN AUX SPORTS