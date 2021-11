Trois-Rivières dans les brumes

Sur la route en pleine soirée, j’ai les paupières qui deviennent de plus en plus lourdes. Je prends alors la première sortie en quête d’un peu de repos. Mon véhicule aménagé pour y vivre durant mes expéditions m’assure un sommeil paisible, en tout temps et peu importe où je me trouve. Cette fois-ci, la saison touristique étant terminée, le caractère assez furtif de ce véhicule me permet de m’installer en toute discrétion en bordure du fleuve au cœur du Vieux-Trois-Rivières.

L’automne est souvent synonyme de fort brouillard. La région trifluvienne n’y fait pas exception. Les flots de la rivière Saint-Maurice se jettent dans le fleuve Saint-Laurent et la région est entourée d’eau. Aux aurores, je me réveille dans un brouillard à couper au couteau. Je me prépare un café et patiente. Le brouillard ne tarde pas à s’élever et se transforme en une brume, qui produit une visibilité horizontale supérieure à un kilomètre. Ainsi, le paysage terrestre se dévoile.

Ces conditions sont favorables à l’utilisation d’un drone pour capter la perspective que la vue à vol d’oiseau offre. Le moment venu, je fais décoller l’appareil et je découvre cette vision irréelle. Pas moins de six navires sont amarrés au quai.

Pour tout dire, cette escale imprévue en aura valu la peine !

Appareil : Mavic Air 2s

Objectif : 8.38 mm

Exposition : 1/640s à f/2.8

ISO : 100